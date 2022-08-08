Кокос – смачний та корисний плід, проте відкрити його не так вже й легко. Він має щільну та тверду шкірку, яку не кожен може пробити.
В результаті боротьби, можна нашкодити не лише кокосу, а й собі.
Як правильно та безпечно відкривати кокос в домашніх умовах – читайте в нашому матеріалі.
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За допомогою ножа
Кокос має одне слабке місце на шкірці, вдаривши по якому, у твориться тріщина.
Ахіллесова п’ята кокосу знаходиться біля від вічок (три коричневих кружочки збоку) на одну третину відстані до іншого кінця.
- Покладіть кокос на рівну поверхню.
- Знайдіть слабке місце.
- Ударте по ньому тупою стороною ножа.
- Поверніть трішки кокос та нанесіть удар знову.
- Після кількох таких ударів на шкірці з’явиться тріщина.
- Розколіть кокос за допомогою ножа та насолоджуйтесь.
За допомогою духовки
- Розігрійте духовку до 190 градусів.
- Паралельно злийте з кокоса воду – в одному з вічок, цвяхом чи ножем, зробіть маленьку дірку та злийте воду.
- У розігріту духовку покладіть кокос на 10 хв.
- На шкаралупі повинна з’явитися тріщина, завдяки якій кокос розколеться простіше і швидше.
- Якщо за 10 хвилин кокос не тріснув, продовжуй нагрівання поки не утвориться тріщина.
- Тепер вийміть кокос та дайте йому охолонути.
- Після цього, за допомогою ножа чи кухонного молотка відкрийте плід.
За допомогою кухонного молотка
- Злийте кокосову воду.
- Загорніть плід у рушник.
- Міцно та надійно зафіксуйте кокос.
- Вдарьте по ньому кілька разів тупим боком молотка.
- Бийте до тих пір, поки кокос не лусне.
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