Кокос – смачний та корисний плід, проте відкрити його не так вже й легко. Він має щільну та тверду шкірку, яку не кожен може пробити.

В результаті боротьби, можна нашкодити не лише кокосу, а й собі.

Як правильно та безпечно відкривати кокос в домашніх умовах – читайте в нашому матеріалі.

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За допомогою ножа

Кокос має одне слабке місце на шкірці, вдаривши по якому, у твориться тріщина.

Ахіллесова п’ята кокосу знаходиться біля від вічок (три коричневих кружочки збоку) на одну третину відстані до іншого кінця.

Покладіть кокос на рівну поверхню. Знайдіть слабке місце. Ударте по ньому тупою стороною ножа. Поверніть трішки кокос та нанесіть удар знову. Після кількох таких ударів на шкірці з’явиться тріщина. Розколіть кокос за допомогою ножа та насолоджуйтесь.

За допомогою духовки

Розігрійте духовку до 190 градусів. Паралельно злийте з кокоса воду – в одному з вічок, цвяхом чи ножем, зробіть маленьку дірку та злийте воду. У розігріту духовку покладіть кокос на 10 хв. На шкаралупі повинна з’явитися тріщина, завдяки якій кокос розколеться простіше і швидше. Якщо за 10 хвилин кокос не тріснув, продовжуй нагрівання поки не утвориться тріщина. Тепер вийміть кокос та дайте йому охолонути. Після цього, за допомогою ножа чи кухонного молотка відкрийте плід.

За допомогою кухонного молотка