Кокос – вкусный и полезный плод, однако открыть его не так уж и легко. Он имеет плотную и твердую кожуру, которую не каждый может пробить.
В результате борьбы, можно навредить не только кокосу, но и себе.
Как правильно и безопасно открывать кокос в домашних условиях — читайте в нашем материале.
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С помощью ножа
Кокос имеет одно слабое место на кожуре, ударив по которому, появится трещина.
Ахиллесовая пята кокоса находится возле от глазков (три коричневых кружочка сбоку) на одну треть расстояния к другому концу.
- Положите кокос на ровную поверхность.
- Найдите слабое место.
- Ударьте по нему тупой стороной ножа.
- Поверните немного кокоса и снова нанесите удар.
- После нескольких таких ударов на кожуре появится трещина.
- Расколите кокос с помощью ножа и наслаждайтесь.
С помощью духовки
- Разогрейте духовку до 190 градусов.
- Параллельно слейте воду из кокоса — в одном из глазков, гвоздем или ножом сделайте маленькую дырку и слейте воду.
- В разогретую духовку положите кокос на 10 мин.
- На скорлупе должна появиться трещина, благодаря которой кокос расколется проще и быстрее.
- Если за 10 минут кокос не треснул, продолжай нагрев до тех пор, пока не образуется трещина.
- Теперь выньте кокос и дайте ему остыть.
- После этого, с помощью ножа или кухонного молотка откройте плод.
С помощью кухонного молотка
- Слейте кокосовую воду.
- Заверните плод в полотенце.
- Крепко и надежно зафиксируйте кокос.
- Ударьте по нему несколько раз тупой стороной молотка.
- Бейте до тех пор, пока кокос не лопнет.
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