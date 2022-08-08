Кокос – вкусный и полезный плод, однако открыть его не так уж и легко. Он имеет плотную и твердую кожуру, которую не каждый может пробить.

В результате борьбы, можно навредить не только кокосу, но и себе.

Как правильно и безопасно открывать кокос в домашних условиях — читайте в нашем материале.

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С помощью ножа

Кокос имеет одно слабое место на кожуре, ударив по которому, появится трещина.

Ахиллесовая пята кокоса находится возле от глазков (три коричневых кружочка сбоку) на одну треть расстояния к другому концу.

Положите кокос на ровную поверхность. Найдите слабое место. Ударьте по нему тупой стороной ножа. Поверните немного кокоса и снова нанесите удар. После нескольких таких ударов на кожуре появится трещина. Расколите кокос с помощью ножа и наслаждайтесь.

С помощью духовки

Разогрейте духовку до 190 градусов. Параллельно слейте воду из кокоса — в одном из глазков, гвоздем или ножом сделайте маленькую дырку и слейте воду. В разогретую духовку положите кокос на 10 мин. На скорлупе должна появиться трещина, благодаря которой кокос расколется проще и быстрее. Если за 10 минут кокос не треснул, продолжай нагрев до тех пор, пока не образуется трещина. Теперь выньте кокос и дайте ему остыть. После этого, с помощью ножа или кухонного молотка откройте плод.

С помощью кухонного молотка