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Безопасно и быстро: как открыть кокос дома

8 августа 2022, 18:26
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Безопасно и быстро: как открыть кокос дома
Источник: Depositphotos

Кокос – вкусный и полезный плод, однако открыть его не так уж и легко. Он имеет плотную и твердую кожуру, которую не каждый может пробить.

В результате борьбы, можно навредить не только кокосу, но и себе.

Как правильно и безопасно открывать кокос в домашних условиях — читайте в нашем материале.

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С помощью ножа

Кокос имеет одно слабое место на кожуре, ударив по которому, появится трещина.

Ахиллесовая пята кокоса находится возле от глазков (три коричневых кружочка сбоку) на одну треть расстояния к другому концу.

  1. Положите кокос на ровную поверхность.
  2. Найдите слабое место.
  3. Ударьте по нему тупой стороной ножа.
  4. Поверните немного кокоса и снова нанесите удар.
  5. После нескольких таких ударов на кожуре появится трещина.
  6. Расколите кокос с помощью ножа и наслаждайтесь.

Фото: Depositphotos

С помощью духовки

  1. Разогрейте духовку до 190 градусов.
  2. Параллельно слейте воду из кокоса — в одном из глазков, гвоздем или ножом сделайте маленькую дырку и слейте воду.
  3. В разогретую духовку положите кокос на 10 мин.
  4. На скорлупе должна появиться трещина, благодаря которой кокос расколется проще и быстрее.
  5. Если за 10 минут кокос не треснул, продолжай нагрев до тех пор, пока не образуется трещина.
  6. Теперь выньте кокос и дайте ему остыть.
  7. После этого, с помощью ножа или кухонного молотка откройте плод.

С помощью кухонного молотка

  1. Слейте кокосовую воду.
  2. Заверните плод в полотенце.
  3. Крепко и надежно зафиксируйте кокос.
  4. Ударьте по нему несколько раз тупой стороной молотка.
  5. Бейте до тех пор, пока кокос не лопнет.
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