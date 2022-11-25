Приготувати вдома гарячу їжу можна навіть без електрики та газу. Ба більше, не потрібно мати туристичні пальники чи портативні газові плити.

Знадобиться лише таблетка сухого спирту та трохи вільного часу. Як готувати на сухому спирту, читайте в нашому матеріалі.

Сухий спирт: що це та застосування

Це тверде бездимне паливо. До спирту насправді воно має мало відношення, правильніше називати його – сухе пальне.

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Склад цієї хімічної сполуки може бути різним. Все залежить від речовин, які використовувалися у виробництві. Сухий спирт трамбують в таблетки зі спресованого уротропіну та парафіну.

Завдяки парафіну, таблетки сухого пального зберігають свою форму навіть після згорання.

Застосовувати такі таблетки можна для різних цілей. Найчастіше сухий спирт використовують для розпалювання багаття для приготування їжі.

Таблетки сухого спирту – компактне та практичне сухе пальне, яке є незамінним помічником туристів. Таблетка легко запалюється сірником, запальничкою або іншим джерелом вогню.

Горить вона протягом 9-15 хв. Цього часу вистачить, аби закип’ятити невелику кількість води, приготувати напівфабрикат або підігріти готову їжу.

Вогонь не погасне навіть при сильному вітрі чи під час дощу. При необхідності, в пальник можна покласти не одну, а кілька таблеток, аби вогонь був потужнішим.

Як готувати на сухому спирті

Першочергово, потрібно визначитись з пальником. Можна придбати спеціальній сталевий пальник для сухого спирту, який захищатиме полумʼя від вітру.

На вигляд це невелика сталева коробочка, яка може складатися та розкладатися. Саме у складеному вигляді на неї можна встановити невеликий посуд – кухоль чи туристичну сковорідку.

До головних особливостей сталевого пальника можна віднести:

компактність та практичність;

легко розкладається;

нагрівається, але не плавиться.

Принцип застосування простий:

Складаєте металевий пальник: у вас утворюється підставка для каструлі чи сковорідки. Всередину пальника кладете таблетку сухого спирту та підпалюєте її. На верх встановлюєте посудину для приготування їжі.

Також ви можете самотужки сконструювати пальник для приготування їжі:

Візьміть порожню та чисту консервну банку. Зробіть у ній кілька отворів за допомогою цвяху. Всередину банки покладіть таблетку сухого спирту та встановіть конструкцію на дно низької каструлі. Підпаліть спирт, а на каструлю покладіть решітку для гриля. Коли пальник буде готовий, встановіть ємність для приготування їжі на решітку та починайте готувати.

Одна таблетка сухого спирту горить в середньому 10 хв. Рекомендуємо запалювати відразу дві, так їжа приготується швидше.

За цей час ви можете закипʼятити невелику кількість води (до 250 мл). Коли спирт вигорить, підпаліть нову таблетку та продовжуйте готувати.

На такому вогні ви зможете зварити гречку, макарони чи вівсянку, а також запарити їжу швидкого приготування (вермішель, сухий суп тощо).

Також пальник підійде для розігрівання вже готової їжі чи приготування гарячих напоїв.