Приготовить горячую пищу дома можно без электричества и газа. Более того, не нужно иметь туристические горелки или портативные газовые плиты.
Понадобятся лиш таблетки сухого спирта и немного свободного времени. Как готовить на сухом спирте, читайте в нашем материале.
Сухой спирт: что это и применение
Это твердое бездымное топливо. К спирту на самом деле оно имеет мало отношения, правильнее называть его — сухое топливо.
Состав этого химического соединения может быть разным. Все зависит от веществ, которые использовались в производстве. Сухой спирт трамбуют в таблетки из спрессованного уротропина и парафина.
Благодаря парафину, таблетки сухого горючего сохраняют свою форму даже после сгорания.
Применять такие таблетки можно для разных целей. Чаще всего сухой спирт используют для разжигания костра и приготовления пищи.
Таблетки сухого спирта — компактное и практичное сухое топливо, которое является незаменимым помощником туристов. Она легко зажигается спичкой, зажигалкой или другим источником огня.
Горит таблетка в течение 9-15 мин. Этого времени хватит, чтобы вскипятить небольшое количество воды, приготовить полуфабрикат или подогреть готовую пищу.
Огонь не погаснет даже при сильном ветре или во время дождя. При необходимости в горелку можно положить не одну, а несколько таблеток, чтобы огонь был мощнее.
Как готовить на сухом спирте
В первую очередь, нужно определиться с горелкой. Можно приобрести специальную стальную горелку для сухого спирта, которая будет защищать пламя от ветра.
На вид это небольшая стальная коробочка, которая может складываться и раскладываться. Именно в сложенном виде на нее можно установить небольшую посуду — кружку или туристическую сковородку.
К главным особенностям стальной горелки можно отнести:
- компактность и практичность;
- легко раскладывается;
- нагревается, но не плавится.
Принцип применения прост:
- Складываете металлическую горелку: у вас образуется подставка для кастрюли или сковородки.
- Внутрь горелки кладете таблетку сухого спирта и поджигаете ее.
- На верх устанавливаете посуду для приготовления пищи.
Также вы можете самостоятельно сконструировать горелку для приготовления пищи:
- Возьмите пустую и чистую консервную банку.
- Сделайте в ней несколько отверстий с помощью гвоздя.
- Внутрь банки положите таблетку сухого спирта и установите конструкцию на дно низкой кастрюли.
- Подожгите спирт, а на кастрюлю положите решетку для гриля.
- Когда горелка будет готова, установите емкость для приготовления пищи на решетку и начинайте готовить.
Одна таблетка сухого спирта горит в среднем 10 мин. Рекомендуем зажигать сразу две таблетки, так еда приготовится быстрее.
За это время вы можете вскипятить небольшое количество воды (до 250 мл). Когда спирт выгорит, подожгите новую таблетку и продолжайте готовить.
На таком огне вы сможете сварить гречку, макароны или овсянку, а также запарить пищу быстрого приготовления (вермишель, сухой суп и тому подобное).
Также горелка подойдет для разогрева уже готовой пищи или приготовления горячих напитков.