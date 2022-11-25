Приготовить горячую пищу дома можно без электричества и газа. Более того, не нужно иметь туристические горелки или портативные газовые плиты.

Понадобятся лиш таблетки сухого спирта и немного свободного времени. Как готовить на сухом спирте, читайте в нашем материале.

Сухой спирт: что это и применение

Это твердое бездымное топливо. К спирту на самом деле оно имеет мало отношения, правильнее называть его — сухое топливо.

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Состав этого химического соединения может быть разным. Все зависит от веществ, которые использовались в производстве. Сухой спирт трамбуют в таблетки из спрессованного уротропина и парафина.

Благодаря парафину, таблетки сухого горючего сохраняют свою форму даже после сгорания.

Применять такие таблетки можно для разных целей. Чаще всего сухой спирт используют для разжигания костра и приготовления пищи.

Таблетки сухого спирта — компактное и практичное сухое топливо, которое является незаменимым помощником туристов. Она легко зажигается спичкой, зажигалкой или другим источником огня.

Горит таблетка в течение 9-15 мин. Этого времени хватит, чтобы вскипятить небольшое количество воды, приготовить полуфабрикат или подогреть готовую пищу.

Огонь не погаснет даже при сильном ветре или во время дождя. При необходимости в горелку можно положить не одну, а несколько таблеток, чтобы огонь был мощнее.

Как готовить на сухом спирте

В первую очередь, нужно определиться с горелкой. Можно приобрести специальную стальную горелку для сухого спирта, которая будет защищать пламя от ветра.

На вид это небольшая стальная коробочка, которая может складываться и раскладываться. Именно в сложенном виде на нее можно установить небольшую посуду — кружку или туристическую сковородку.

К главным особенностям стальной горелки можно отнести:

компактность и практичность;

легко раскладывается;

нагревается, но не плавится.

Принцип применения прост:

Складываете металлическую горелку: у вас образуется подставка для кастрюли или сковородки. Внутрь горелки кладете таблетку сухого спирта и поджигаете ее. На верх устанавливаете посуду для приготовления пищи.

Также вы можете самостоятельно сконструировать горелку для приготовления пищи:

Возьмите пустую и чистую консервную банку. Сделайте в ней несколько отверстий с помощью гвоздя. Внутрь банки положите таблетку сухого спирта и установите конструкцию на дно низкой кастрюли. Подожгите спирт, а на кастрюлю положите решетку для гриля. Когда горелка будет готова, установите емкость для приготовления пищи на решетку и начинайте готовить.

Одна таблетка сухого спирта горит в среднем 10 мин. Рекомендуем зажигать сразу две таблетки, так еда приготовится быстрее.

За это время вы можете вскипятить небольшое количество воды (до 250 мл). Когда спирт выгорит, подожгите новую таблетку и продолжайте готовить.

На таком огне вы сможете сварить гречку, макароны или овсянку, а также запарить пищу быстрого приготовления (вермишель, сухой суп и тому подобное).

Также горелка подойдет для разогрева уже готовой пищи или приготовления горячих напитков.