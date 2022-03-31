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Ароматные и мягкие: рецепт пампушек с чесноком от Джейми Оливера

31 марта 2022, 15:56
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ароматные и мягкие: рецепт пампушек с чесноком от Джейми Оливера
Источник: Depositphotos

Британский шеф-повар и шоумен Джейми Оливер поделился детальным рецептом украинских пампушек с чесноком.

На YouTube-канале он обнародовал видеорецепт, в котором показал процес приготовления ароматных и мягких чесночных булочек.

Как приготовить пампушки с чесноком — далее в материале.

Ингредиенты:

  • свежие дрожжи — 15 г или сухие активные — 7 г;
  • сахарная пудра — 1 ч. л.;
  • теплая вода — 225 мл;
  • мука — 400 г;
  • щепотка соли;
  • сливочное масло — 3 ст. л.;
  • измельченный чеснок — 20 г;
  • свежая петрушка и укроп;
  • яйцо — 1 взбитое для смазывания.

Способ приготовления:

  1. Растворите дрожжи и сахар в теплой воде. Добавьте 200 г муки и хорошо перемешайте. Накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на ночь.
  2. Добавьте остальную муку и соль. Замешивайте тесто на хорошо посыпанной мукой поверхности, пока оно не станет гладким и будет легко отделяться от рук.
  3. Разделите тесто на восемь частей и сформируйте пампушки. Положите их рядом на смазанный маслом противень, накройте и снова дайте подняться в теплом месте, пока они не увеличатся вдвое.
  4. Смешайте растопленное масло, измельченный чеснок с небольшим количеством соли и нарезанной зеленью, дайте немного настояться.
  5. Разогрейте духовку до 220 градусов.
  6. Смажьте пампушки взбитым яйцом и выпекайте 20-25 минут или до образования корочки. Смажьте чесночным маслом.

Стоит отметить, что видео опубликовано с хэштегом CookForUkraine для того, чтобы обратить внимание на украинскую культуру.

— CookForUkraine направлена на повышение осведомленности о гуманитарном кризисе, с которым сейчас сталкивается мир, а также на сбор средств для помощи детям и семьям в Украине, которые стали переселенцами, — говорится под видео.

Ранее мы публиковали пошаговый рецепт домашнего хлеба без замеса. Простым рецептом поделился судья проекта МастерШеф Владимир Ярославский.

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