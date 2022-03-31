Британский шеф-повар и шоумен Джейми Оливер поделился детальным рецептом украинских пампушек с чесноком.
На YouTube-канале он обнародовал видеорецепт, в котором показал процес приготовления ароматных и мягких чесночных булочек.
Как приготовить пампушки с чесноком — далее в материале.
Ингредиенты:
- свежие дрожжи — 15 г или сухие активные — 7 г;
- сахарная пудра — 1 ч. л.;
- теплая вода — 225 мл;
- мука — 400 г;
- щепотка соли;
- сливочное масло — 3 ст. л.;
- измельченный чеснок — 20 г;
- свежая петрушка и укроп;
- яйцо — 1 взбитое для смазывания.
Способ приготовления:
- Растворите дрожжи и сахар в теплой воде. Добавьте 200 г муки и хорошо перемешайте. Накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на ночь.
- Добавьте остальную муку и соль. Замешивайте тесто на хорошо посыпанной мукой поверхности, пока оно не станет гладким и будет легко отделяться от рук.
- Разделите тесто на восемь частей и сформируйте пампушки. Положите их рядом на смазанный маслом противень, накройте и снова дайте подняться в теплом месте, пока они не увеличатся вдвое.
- Смешайте растопленное масло, измельченный чеснок с небольшим количеством соли и нарезанной зеленью, дайте немного настояться.
- Разогрейте духовку до 220 градусов.
- Смажьте пампушки взбитым яйцом и выпекайте 20-25 минут или до образования корочки. Смажьте чесночным маслом.
Стоит отметить, что видео опубликовано с хэштегом CookForUkraine для того, чтобы обратить внимание на украинскую культуру.
— CookForUkraine направлена на повышение осведомленности о гуманитарном кризисе, с которым сейчас сталкивается мир, а также на сбор средств для помощи детям и семьям в Украине, которые стали переселенцами, — говорится под видео.
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