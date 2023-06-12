Листя черешні при нормальному рості не повинне скручуватися. Це означає, що дерево сигналізує про якусь проблему. Чому скручується листя на черешні – читайте в матеріалі.
Чому скручується листя на черешні: основні причини
Найчастіше така проблема виникає через шкідники або хвороби. Це – найочевидніша проблема, яка може виникати доволі часто. Через те, що різні захворювання і шкідники мають різні ознаки прояву, потрібно спочатку уважно оглянути листя, щоб поставити правильний діагноз. Наприклад, дерево може хворіти на:
- Дірчасту плямистість. Хворобу викликає фітопатоген і характеризується появою маленьких світло-коричневих плям по усій поверхні листя. У міру прогресування хвороби плями можуть розростатися й утворювати наскрізні отвори.
- Моніліоз. Вона виникає на плодовитих культурах через фітопатогенні гриби. Вони можуть поширюватися по листю некротичними плямами різних розмірів.
- Кучерявість листя. Теж утворюється через грибок. Із симптомів виділяють хвилясте листя із сірим нальотом, яке починає виділяти неприємний запах. Від хвороб використовують спеціальні препарати. Наприклад, Індиго, Абіга-Пік або бордоську рідину.
Скручування листя на черешні: які ще можуть бути причини
- Коливання температури. Проблема виникає влітку. Особливо – у регіонах, де є нестабільний клімат. Рятують дерево за допомогою спеціального чохла, який закріплюють на дереві.
- Спека, занадто сонячний бік. Дерева часто в’януть на активному сонці у разі недостатнього поливу. Але якщо весна і літо були дійсно спекотними, навіть активний полив може бути недостатнім. Для цього використовують штучні огорожі й спеціальні тенти.
- Поганий полив рослини. Важливо, що протягом сезону потрібно проводити хоча б 4 повноцінних і рясних поливи.
Коли потрібно проводити рясні поливи черешні
- Перший полив проводять одразу після того, як дерево перестане квітнути.
- Після цього його поливають під час формуванні плодів.
- Третій полив садівники здійснюють після збору врожаю.
- Крайній полив роблять у середині осені для підтримання рослини.