Листя черешні при нормальному рості не повинне скручуватися. Це означає, що дерево сигналізує про якусь проблему. Чому скручується листя на черешні – читайте в матеріалі.

Чому скручується листя на черешні: основні причини

Найчастіше така проблема виникає через шкідники або хвороби. Це – найочевидніша проблема, яка може виникати доволі часто. Через те, що різні захворювання і шкідники мають різні ознаки прояву, потрібно спочатку уважно оглянути листя, щоб поставити правильний діагноз. Наприклад, дерево може хворіти на:

Дірчасту плямистість. Хворобу викликає фітопатоген і характеризується появою маленьких світло-коричневих плям по усій поверхні листя. У міру прогресування хвороби плями можуть розростатися й утворювати наскрізні отвори. Моніліоз. Вона виникає на плодовитих культурах через фітопатогенні гриби. Вони можуть поширюватися по листю некротичними плямами різних розмірів. Кучерявість листя. Теж утворюється через грибок. Із симптомів виділяють хвилясте листя із сірим нальотом, яке починає виділяти неприємний запах. Від хвороб використовують спеціальні препарати. Наприклад, Індиго, Абіга-Пік або бордоську рідину.

Скручування листя на черешні: які ще можуть бути причини

Коливання температури. Проблема виникає влітку. Особливо – у регіонах, де є нестабільний клімат. Рятують дерево за допомогою спеціального чохла, який закріплюють на дереві. Спека, занадто сонячний бік. Дерева часто в’януть на активному сонці у разі недостатнього поливу. Але якщо весна і літо були дійсно спекотними, навіть активний полив може бути недостатнім. Для цього використовують штучні огорожі й спеціальні тенти. Поганий полив рослини. Важливо, що протягом сезону потрібно проводити хоча б 4 повноцінних і рясних поливи.

Коли потрібно проводити рясні поливи черешні