Листья у черешни при нормальном росте не должны сворачиваться. Это означает, что дерево сигнализирует о какой-либо проблеме. Почему скручиваются листья на черешне – читайте в материале.

Почему скручиваются листья на черешне: основные причины

Чаще всего такая проблема возникает из-за вредителей или болезней. Это – самая очевидная проблема, которая может возникать довольно часто. Так как разные заболевания и вредители имеют разные признаки проявления, нужно сначала внимательно осмотреть листья, чтобы поставить правильный диагноз. Например, дерево может болеть на:

Дырчатую пятнистость. Болезнь вызывает фитопатоген и характеризуется появлением маленьких светло-коричневых пятен по всей поверхности листьев. По мере прогрессирования пятна могут разрастаться и образовывать сквозные отверстия. Монилиоз. Он возникает на плодовитых культурах из-за фитопатогенных грибов. Они могут распространяться по листьям некротическими пятнами разных размеров. Вьющиеся листья. Тоже образуется из-за грибка. Из симптомов выделяют волнистые листья с серым налетом, которые начинают выделять неприятный запах. От болезней используют специальные препараты. Например, Индиго, Абига-Пик или бордоскую жидкость.

Скручивание листьев на черешне: какие еще могут быть причины

Колебания температуры. Проблема возникает летом. Особенно – в регионах, где есть нестабильный климат. Спасают дерево с помощью специального чехла, который закрепляют на дереве. Жара, слишком солнечная сторона. Деревья часто увядают на активном солнце в случае недостаточного полива. Но если весна и лето были действительно жаркими, даже активный полив может оказаться недостаточным. Для этого используют искусственные ограждения и специальные тенты. Плохой полив растения. Важно, что в течение сезона нужно проводить хотя бы 4 полноценных и обильных полива.

Когда нужно проводить обильные поливы черешни