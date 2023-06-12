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5 причин, почему скручиваются листья на черешне

12 июня 2023, 18:53
Анна Голишевская редактор ленты
Черешня
Источник: Unsplash

Листья у черешни при нормальном росте не должны сворачиваться. Это означает, что дерево сигнализирует о какой-либо проблеме. Почему скручиваются листья на черешне – читайте в материале.

Почему скручиваются листья на черешне: основные причины

Чаще всего такая проблема возникает из-за вредителей или болезней. Это – самая очевидная проблема, которая может возникать довольно часто. Так как разные заболевания и вредители имеют разные признаки проявления, нужно сначала внимательно осмотреть листья, чтобы поставить правильный диагноз. Например, дерево может болеть на:

  1. Дырчатую пятнистость. Болезнь вызывает фитопатоген и характеризуется появлением маленьких светло-коричневых пятен по всей поверхности листьев. По мере прогрессирования пятна могут разрастаться и образовывать сквозные отверстия.
  2. Монилиоз. Он возникает на плодовитых культурах из-за фитопатогенных грибов. Они могут распространяться по листьям некротическими пятнами разных размеров.
  3. Вьющиеся листья. Тоже образуется из-за грибка. Из симптомов выделяют волнистые листья с серым налетом, которые начинают выделять неприятный запах. От болезней используют специальные препараты. Например, Индиго, Абига-Пик или бордоскую жидкость.

Скручивание листьев на черешне: какие еще могут быть причины

  1. Колебания температуры. Проблема возникает летом. Особенно – в регионах, где есть нестабильный климат. Спасают дерево с помощью специального чехла, который закрепляют на дереве.
  2. Жара, слишком солнечная сторона. Деревья часто увядают на активном солнце в случае недостаточного полива. Но если весна и лето были действительно жаркими, даже активный полив может оказаться недостаточным. Для этого используют искусственные ограждения и специальные тенты.
  3. Плохой полив растения. Важно, что в течение сезона нужно проводить хотя бы 4 полноценных и обильных полива.

Когда нужно проводить обильные поливы черешни

  1. Первый полив производят сразу после того, как дерево перестанет цвести.
  2. После этого его поливают при формировании плодов.
  3. Третий полив садоводы производят после сбора урожая.
  4. Крайний полив производят в середине осени для поддержания растения.
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дерева Дерево садівництво
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