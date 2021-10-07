Погони не тиснуть? Український актор знявся в серіалі про російських військових

Український актор Віталій Салій влип у скандал через знімання у серіалі про російських військових. Обурення в мережі також викликав той факт, що він досі грає в Київському академічному театрі драми і комедії на Лівому березі Дніпра.

Користувачів мережі найбільше обурив той факт, що поки на Сході триває війна, українські актори знімаються у фільмах, які прославляють військових країни-агресора.

Про те, що Віталій Салій грає в російському фільмі Бухта глибока, стало відомо, коли телеканал НТВ опублікував каст.

Віталій Салій грає офіцера ВМФ РФ Михайла Цвєткова, який разом з іншими товаришами розслідує вбивство їхнього друга.

Зокрема, письменниця Лариса Ніцой вкрай різко висловилася про роль Салія.

– Ну що, Віталька Салій, український актор, погончики мокшанські не тиснуть? Хоч нормально платять? Чи не здешевив? – заявила Ніцой.

У коментарях багато людей її підтримали. Мовляв, дивно, коли українські актори заради грошей готові прославляти армію країни-агресора. Деякі навіть писали заклики до насильства.

Цікаво, що Салій брав участь у зніманнях фільму Крути 1918. Картина оповідає про бій під Крутами взимку 1918 року між молодими військовими-курсантами Української Народної Республіки і радянськими військами. У фільмі Салій зіграв командира загонів Червоної гвардії – Михайла Муравйова.