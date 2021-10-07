Російська співачка Ірина Круг приїхала в Україну з гастролями. Активісти у Дніпрі намагалися зірвати виступ артистки.

Ввечері 6 жовтня під Літнім театром, де проходив концерт, відбувся мітинг під лозунгом “Ні російським гастролерам”.

Активісти були обурені через те, що Ірина Круг приїхала в Україну після виступів у Криму.

Сама співачка не прокоментувала мітинг. А на особистій сторінці в Instagram вона подякувала шанувальникам, які прийшли на концерт.

Але у підписі до відео Ірина зробила помилку в назві міста, написавши “Дніпропетровськ”.

У поліції Дніпропетровської області кажуть, що зверталися до СБУ щодо права Ірини Круг виступати в Україні. Однак отримали відповідь, що жодних заборон на виступ немає.

– Ми зверталися до СБУ, щоб вони дали нам роз’яснення, чи дана концертна програма не підпадає під заборону. І отримали офіційну відповідь, що жодних обмежень щодо виступу цієї російської зірки в Україні немає, – заявив заступник начальника поліції Дніпропетровської області Володимир Богоніс.

Ірина Круг планує зіграти ще кілька концертів в Україні. Зокрема, 8 жовтня вона виступатиме у Києві, а 9 жовтня – в Одесі.

У 2016 році Ірина виступала в окупованому Криму, зокрема в Керчі, Феодосії, Судаку, Севастополі, Євпаторії, Сімферополі та Ялті.

А у 2017 році її внесли до бази Миротворець за свідоме порушення державного кордону України та незаконну концертну діяльність.

Нагадаємо, Ірина Круг – вдова відомого шансоньє Михайла Круга. Відомою жінка стала після того, як почала виконувати його пісні.

Михайла Круга застрелили 1 липня 2002 року в його ж будинку. Під час нападу, окрім співака та його дружини, в домі перебували троє їхніх дітей і матір Ірини. Розкрити вбивство Михайла Круга вдалося лише через 17 років.