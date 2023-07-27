Середні ціни на пальне в Україні у четвер, 27 липня, знову дещо скоригувалися у бік підвищення, окрім автогазу.

Зокрема, вартість преміального бензину А-95+ підвищилася ще на 2 копійки – до 50,55 грн/л.

Літр популярного А-95 сьогодні на 4 копійки дорожчий, аніж напередодні – 48,45 грн/л.

Бензин А-92 на АЗС реалізують по 46,47 грн/л, що на 7 копійок більше у порівнянні з попереднім днем.

Середня вартість дизельного пального зросла на 5 копійок – до 47,52 грн за літр.

Ціни на автогаз сьогодні не змінилися – 23,4 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах АЗС:

Джерело: AutoRia