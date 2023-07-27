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Зростання цін на пальне сповільнилося: скільки коштують бензин і дизель 27 липня

27 Липня 2023, 09:35
Валентина Летяк редакторка стрічки
АЗС, бензин, дизель, газ, пальне
Джерело: Pexels

Середні ціни на пальне в Україні у четвер, 27 липня, знову дещо скоригувалися у бік підвищення, окрім автогазу.

Зокрема, вартість преміального бензину А-95+ підвищилася ще на 2 копійки – до 50,55 грн/л.

Літр популярного А-95 сьогодні на 4 копійки дорожчий, аніж напередодні – 48,45 грн/л.

Бензин А-92 на АЗС реалізують по 46,47 грн/л, що на 7 копійок більше у порівнянні з попереднім днем.

Середня вартість дизельного пального зросла на 5 копійок – до 47,52 грн за літр.

Ціни на автогаз сьогодні не змінилися – 23,4 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах АЗС:

Ціни на бензин 27 липня

Ціни на бензин 27 липня

Фото: AutoRia

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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