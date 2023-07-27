Средние цены на топливо в Украине в четверг, 27 июля, снова несколько скорректировались в сторону повышения, кроме автогаза.
В частности, стоимость премиального бензина А-95+ повысилась еще на 2 копейки — до 50,55 грн/л.
Литр популярного А-95 сегодня на 4 копейки дороже, чем накануне — 48,45 грн/л.
Бензин А-92 на АЗС реализуют по 46,47 грн/л, что на 7 копеек больше по сравнению с предыдущим днем.
Средняя стоимость дизельного топлива выросла на 5 копеек — до 47,52 грн за литр.
Цены на автогаз сегодня не изменились — 23,4 грн/л.
Сколько стоит топливо в сетях АЗС:
Источник: AutoRia