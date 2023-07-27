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Рост цен на топливо замедлился: сколько стоят бензин и дизель 27 июля

27 июля 2023, 09:35
Валентина Летяк редактор ленты
АЗС, бензин, дизель, газ, пальне
Источник: Pexels

Средние цены на топливо в Украине в четверг, 27 июля, снова несколько скорректировались в сторону повышения, кроме автогаза.

В частности, стоимость премиального бензина А-95+ повысилась еще на 2 копейки — до 50,55 грн/л.

Литр популярного А-95 сегодня на 4 копейки дороже, чем накануне — 48,45 грн/л.

Бензин А-92 на АЗС реализуют по 46,47 грн/л, что на 7 копеек больше по сравнению с предыдущим днем.

Средняя стоимость дизельного топлива выросла на 5 копеек — до 47,52 грн за литр.

Цены на автогаз сегодня не изменились — 23,4 грн/л.

Сколько стоит топливо в сетях АЗС:

Ціни на бензин 27 липня

Ціни на бензин 27 липня

Фото: AutoRia

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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