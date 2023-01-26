У четвер, 26 січня, середні ціни на пальне в Україні знову дещо знизилися, але мінімально.

Зокрема, бензин марки A-95+ скинув 4 копійки – сьогодні його пропонують на автозаправках по 50,63 грн/л.

Літр A-95 здешевшав лише на 1 копійку – до 48,85 грн/л.

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Вартість А-92 зменшилася на 3 копійки, це пальне реалізують в середньому по 47,55 грн/л.

Дизельне пальне коштує 52,64 грн/л (мінус 3 копійки), автогаз – 26,91 грн/л (менше на 7 копійок).

У мережах АЗС ціни на A-95 коливаються в діапазоні від 45 грн до 50 грн за літр.

Мінімальна вартість дизельного пального – 50 грн за літр, максимальна – 58 грн/л.

Ціни на автогаз – від 24,64 грн до 37 грн за літр.

Джерело: AutoRia