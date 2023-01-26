Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Авто

Снижение цен на топливо в Украине замедлилось

26 января 2023, 14:09
Валентина Летяк редактор ленты
пальне
Источник: Depositphotos

В четверг, 26 января, средние цены на топливо в Украине снова снизились, но минимально.

В частности, бензин марки A-95+ сбросил 4 копейки — сегодня его предлагают на автозаправках по 50,63 грн/л.

Литр A-95 подешевел всего на 1 копейку — до 48,85 грн/л.

Сейчас смотрят

Стоимость А-92 уменьшилась на 3 копейки, это топливо реализуют в среднем по 47,55 грн/л.

Дизельное топливо стоит 52,64 грн/л (минус 3 копейки), автогаз — 26,91 грн/л (меньше на 7 копеек).

Ціни на бензин 26 січня

Ціни на бензин 26 січня

Фото: AutoRia

В сетях АЗС цены на A-95 колеблются в диапазоне от 45 грн до 50 грн за литр.

Минимальная стоимость дизельного топлива — 50 грн за литр, максимальная — 58 грн/л.

Цены на автогаз — от 24,64 грн до 37 грн за литр.

Читайте также:
ToyotaЛидеры нового рынка: какие кроссоверы покупали украинцы в 2022 году

ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь