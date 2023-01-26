В четверг, 26 января, средние цены на топливо в Украине снова снизились, но минимально.

В частности, бензин марки A-95+ сбросил 4 копейки — сегодня его предлагают на автозаправках по 50,63 грн/л.

Литр A-95 подешевел всего на 1 копейку — до 48,85 грн/л.

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Стоимость А-92 уменьшилась на 3 копейки, это топливо реализуют в среднем по 47,55 грн/л.

Дизельное топливо стоит 52,64 грн/л (минус 3 копейки), автогаз — 26,91 грн/л (меньше на 7 копеек).

В сетях АЗС цены на A-95 колеблются в диапазоне от 45 грн до 50 грн за литр.

Минимальная стоимость дизельного топлива — 50 грн за литр, максимальная — 58 грн/л.

Цены на автогаз — от 24,64 грн до 37 грн за литр.

Джерело: AutoRia