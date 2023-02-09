Середні ціни на пальне на українських АЗС у четвер, 9 лютого, знову дещо знизилися.

Зокрема, преміальний бензин марки A-95+ здешевшав ще на 5 копійок – до 49,62 грн/л.

Вартість A-95 знизилася лише на 1 копійку (47,95 грн/л), водночас середня ціна А-92 зросла на 1 копійку (46,86 грн/л).

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Дизельне пальне сьогодні коштує в середньому на 3 копійки дешевше, ніж напередодні (51,59 грн/л).

Автогаз здешевшав на 22 копійки – до 25,68 грн/л.

У мережах АЗС найнижча ціна на A-95 – 45,47 грн/л, найвища – 53 грн/л, бензин А-92 коштує щонайменше 43 грн/л, максимум – 50 грн/л.

Діапазон ціни на дизельне пальне – від 48,9 грн до 58 грн за літр, на автогаз – від 22,95 грн до 32 грн за літр.

Джерело: AutoRia