Средние цены на топливо на украинских АЗС в четверг, 9 февраля, снова несколько снизились.

В частности, премиальный бензин марки A-95+ подешевел еще на 5 копеек — до 49,62 грн/л.

Стоимость A-95 снизилась лишь на 1 копейку (47,95 грн/л), в то же время средняя цена А-92 выросла на 1 копейку (46,86 грн/л).

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Дизельное топливо сегодня стоит в среднем на 3 копейки дешевле, чем накануне (51,59 грн/л).

Автогаз подешевел на 22 копейки — до 25,68 грн/л.

В сетях АЗС самая низкая цена на A-95 — 45,47 грн/л, самая высокая — 53 грн/л, бензин А-92 стоит минимум 43 грн/л, максимум — 50 грн/л.

Диапазон цены на дизельное топливо — от 48,9 грн до 58 грн за литр, на автогаз — от 22,95 грн до 32 грн за литр.

Источник: AutoRia