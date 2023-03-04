Середні ціни на пальне в Україні в суботу, 4 березня, дещо знизилися.

Зокрема, літр дизеля здешевшав ще на 12 копійок – до 49,27 грн.

Вартість преміального бензину марки A-95+ незмінна вже кілька днів поспіль – в середньому 49,15 грн/л.

Зараз дивляться

Популярний А-95 пропонують по 47,4 грн/л (мінус 7 копійок).

Бензин A-92 здешевшав на 4 копійки, сьогодні це пальне на АЗС реалізують в середньому по 46,39 грн/л.

Автогаз скинув 4 копійки – 23,54 грн/л.

У мережах автозаправних станцій ціни на пальне різняться.

Джерело: AutoRia