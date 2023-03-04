Середні ціни на пальне в Україні в суботу, 4 березня, дещо знизилися.
Зокрема, літр дизеля здешевшав ще на 12 копійок – до 49,27 грн.
Вартість преміального бензину марки A-95+ незмінна вже кілька днів поспіль – в середньому 49,15 грн/л.
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Популярний А-95 пропонують по 47,4 грн/л (мінус 7 копійок).
Бензин A-92 здешевшав на 4 копійки, сьогодні це пальне на АЗС реалізують в середньому по 46,39 грн/л.
Автогаз скинув 4 копійки – 23,54 грн/л.
У мережах автозаправних станцій ціни на пальне різняться.
Джерело: AutoRia