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Снижение цен на топливо замедлилось: сколько стоит бензин и дизель 4 марта

4 марта 2023, 08:47
Валентина Летяк редактор ленты
Заправка автомобіля на АЗС
Источник: Depositphotos

Средние цены на топливо в Украине в субботу, 4 марта, несколько снизились.

В частности, литр дизеля подешевел еще на 12 копеек — до 49,27 грн.

Стоимость премиального бензина марки A-95+ неизменна уже несколько дней подряд — в среднем 49,15 грн/л.

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Популярный А-95 предлагают по 47,4 грн/л (минус 7 копеек).

Бензин A-92 подешевел на 4 копейки, сегодня это топливо на АЗС реализуют в среднем по 46,39 грн/л.

Автогаз сбросил 4 копейки — 23,54 грн/л.

В сетях автозаправочных станций цены на топливо различаются.

Ціни на бензин 4 березня

Ціни на бензин 4 березня

Фото: AutoRia

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ИсточникAutoRia

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