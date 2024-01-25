У 2023 році українці активно привозили авто з пробігом зі США. І нехай війна вплинула на цей процес, наші водії вміло підлаштувалися під нинішню ситуацію – за минулий рік завезли майже 28,6 тис. авто. Саме час дізнатися, які моделі мали попит.

Найпопулярніші вживані авто зі США у 2023 році в Україні

Так, цифра у понад 18 тис. пригнаних зі США авто з пробігом становить 13,3% від усіх авто з пробігом, які вперше зареєстрували в Україні 2023 року.

Середній вік такого авто з Америки – 6 років, і найбільше транспорту на бензині – 47%.

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Так, у топі зі США лідирують електрокари. Наприклад, на першому місці розташувався Tesla Model 3 – 3 187 авто пригнали українці. Друге місце за бюджетним Tesla Model Y – 1 807 реєстрацій. Далі в рейтингу йдуть кросовери – універсальний Ford Escape з 1 729 реєстраціями і Jeep Cherokee – 1 614 авто.

П’ятірку лідерів замикає Volkswagen Passat, який і в рейтингах імпорту з ЄС посідає лідируючі позиції. У 2023 році українці зі США завезли 1 573 таких авто.

Електрокари також активно завойовують і ринки нових авто. Приміром, Tesla Model Y став найпопулярнішим авто в ЄС у 2023 році. Друге місце за Dacia Sandero, який своєю ціною підкупив багатьох водіїв.