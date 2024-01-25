В 2023 году украинцы активно привозили авто с пробегом из США. И пусть война повлияла на этот процесс, наши водители умело подстроились под нынешнюю ситуацию — за прошлый год завезли почти 28,6 тыс. авто. Самое время узнать, какие модели имели спрос.

Самые популярные подержанные авто из США в 2023 году в Украине

Так, цифра в более 18 тыс. пригнанных из США авто с пробегом составляет 13,3% от всех авто с пробегом, которые впервые зарегистрировали в Украине в 2023 году.

Средний возраст такого авто из Америки — 6 лет, и больше всего транспорта на бензине — 47%.

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Так, в топе из США лидируют электрокары. К примеру, на первом месте расположился Tesla Model 3 — 3 187 авто пригнали украинцы. Второе место за бюджетным Tesla Model Y — 1 807 регистраций. Далее в рейтинге идут кроссоверы — универсальный Ford Escape с 1 729 регистрациями и Jeep Cherokee — 1 614 авто.

Пятерку лидеров замыкает Volkswagen Passat, который и в рейтингах импорта из ЕС занимает лидирующие позиции. В 2023 году украинцы из США завезли 1 573 таких авто.

Электрокары также активно завоевывают и рынки новых авто. К примеру, Tesla Model Y стал самым популярным авто в ЕС в 2023 году. Второе место за Dacia Sandero, который своей ценой подкупил многих водителей.