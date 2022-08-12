Якщо ви вирішили виїхати на власному авто в одну з країн, яка є членом міжнародної системи автомобільного страхування Green card, ви обов’язкового повинні мати страховий поліс.

Що таке грин-картка (зелена картка) на машину, як її оформити та скільки це коштує – дізнавалися Факти ICTV.

Зелена картка – що це та для чого потрібна

Це міжнародний договір страхування цивільної відповідальності, повний аналог поліса ОСЦПВ, тільки діє він виключно за кордоном.

Зараз дивляться

У разі виникнення ДТП за кордоном, вам будуть відшкодовані збитки. Якщо ДТП сталася з вашої провини – слід пред’явити Зелену картку представнику поліції або потерпілому. Ваша страховка автоматично покриє збитки.

Якщо ж у ДТП винен інший водій – збитки відшкодують вам.

Предмет міжнародного автострахування за карткою – не автомобіль або інший транспортний засіб, а безпосередньо відповідальність водія. У разі виникнення аварії або дорожньо-транспортної пригоди страхова компанія зобов’язана відшкодувати збитки, завдані здоров’ю, життю, засобу пересування, майну третіх осіб, які постраждали з вини власника поліса. Цей страховий поліс має єдину форму для всіх членів міжнародної системи автомобільного страхування та діє у понад 40 європейських країнах, зокрема у Польщі, Німеччині, Іспанії, Болгарії, Туреччині, Франції, Греції, Австрії тощо. Крім того, розмір страхової суми за Зеленою карткою дорівнює законодавчо встановленому ліміту тієї країни, на території якої сталася ДТП. Список країн та ліміти страхового покриття можна переглянути тут. Термін страхування та скільки коштує Термін страхування за Зеленою карткою може становити від 15 днів до року. Страхувальник сам вибирає термін Зеленої картки. Крім того, вартість поліса залежить від типу транспортного засобу, країни відвідування та терміни дії поліса. Вартість страхового поліса Зелена картка встановлена МТСБУ та однакова у всіх страхових компаніях. Наприклад, ціну за страховий поліс Зелена картка від 26 липня 2022 року, представлено на сайті МТСБУ:

Як купити Зелену картку

Замовити Зелену картку можна у будь-якій страховій компанії. Проте будьте обачні, якщо якась компанія пропонує зробити картку дешевшою, це, найімовірніше, шахраї. Адже вартість Зеленої картки встановлена та однакова для всіх.

Перевірити справжність свого поліса можна на сайті МТСБУ за номером поліса або державним номером авто, або ж відсканувавши QR-код на своїй картці.

Крім того, оформити грин-картку на авто можна у будь-якому відділенні ПриватБанку або через мобільний додаток Приват24.

Чи можна оформити Зелену картку онлайн

Так. Деякі страхові компанії справді оформлюють грин-картку на авто онлайн. Ви самі можете обрати страхову компанію, якій довіряєте.

Вам потрібно лише зазначити:

тип транспортного засобу;

дату виїзду за кордон;

термін поїздки.

Далі треба перейти до оформлення, вказавши свої дані та дані на авто. Після перевірки коректності інформації – підтвердити та оплатити поліс через обрану платіжну систему карткою українського банку.

Ваш поліс буде згенеровано у pdf-файлі та направлено на зазначену вами електронну адресу.