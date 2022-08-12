Если вы решили выехать на собственном авто в одну из стран, которая является членом международной системы автомобильного страхования Green card, вы обязательно должны иметь страховой полис.

Что такое грин-карта (зеленая карта) на машину, как ее оформить и сколько это стоит — узнавали Факты ICTV.

Зеленая карта — что это и для чего нужна

Это международный договор страхования гражданской ответственности, полный аналог полиса ОСАГО, только действует он исключительно за рубежом.

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В случае возникновения ДТП за рубежом, вам будут возмещены убытки. Если ДТП произошло по вашей вине — нужно предъявить Зеленую карту представителю полиции или пострадавшему. Ваша страховка автоматически покроет убытки.

Если же в ДТП виноват другой водитель — убытки возместят вам.

Предмет международного автострахования по карте – не автомобиль или другое транспортное средство, а ответственность водителя.

В случае возникновения аварии или дорожно-транспортного происшествия страховая компания обязана возместить убытки, причиненные здоровью, жизни, средству передвижения, имуществу третьих лиц, пострадавших по вине владельца полиса.

Этот страховой полис имеет единую форму для всех членов международной системы автомобильного страхования и действует в более чем 40 европейских странах, в том числе в Польше, Германии, Испании, Болгарии, Турции, Франции, Греции, Австрии и тому подобное.

Кроме того, размер страховой суммы по Зеленой карте равен законодательно установленному лимиту той страны, на территории которой произошло ДТП. Список стран и лимиты страхового покрытия можно посмотреть здесь.

Срок страхования и сколько стоит

Срок страхования по Зеленой карте может составлять от 15 дней до года. Страхователь сам выбирает срок Зеленой карты.

Кроме того, стоимость полиса зависит от типа транспортного средства, страны посещения и срока действия полиса. Стоимость страхового полиса Зеленая карта установлена МТСБУ и одинакова во всех страховых компаниях.

Например, цена за страховой полис Зеленая карта от 26 июля 2022 года представлена на сайте МТСБУ:

Как купить зеленую карту

Заказать Зеленую карту можно в любой страховой компании. Однако будьте осмотрительны, если какая-то компания предлагает сделать карту дешевле, — это, скорее всего, мошенники. Поскольку стоимость зеленой карточки установлена и одинакова для всех.

Проверить подлинность своего полиса можно на сайте МТСБУ по номеру полиса или государственному номеру авто или же отсканировав QR-код на своей карточке.

Кроме того, оформить грин карту на авто можно в любом отделении ПриватБанка, или через мобильное приложение Приват24.

Можно ли оформить зеленую карту онлайн

Да. Некоторые страховые компании действительно оформляют грин карту на авто онлайн. Вы сами можете выбрать страховую компанию, которой доверяете.

Вам нужно только указать:

тип транспортного средства;

дату выезда за границу;

срок поездки.

Далее надо перейти к оформлению, указав свои данные и остальные данные авто. После проверки корректности информации, подтвердить и оплатить полис через выбранную платежную систему картой украинского банка.

Ваш полис будет сгенерирован в pdf-файле и направлен на указанный вами электронный адрес.