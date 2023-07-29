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Здорожчав лише дизель: скільки коштує пальне в Україні 29 липня

29 Липня 2023, 12:52
Юлія Соколова редакторка стрічки
АЗС в Україні
Джерело: УНІАН

У суботу, 29 липня, в мережах АЗС по Україні не змінилася вартість бензину й автогазу. Трохи зросли ціни на дизельне пальне.

Літр преміального бензину А-95+ у середньому продають за ціною 50,60 грн. Це лише на одну копійку дешевше, ніж напередодні.

Середня вартість бензину марки А-95, як і днем раніше, становить 48,51 грн/л.

Бензин марки А-92 можна в середньому придбати за 46,48 грн/л. Вартість цього виду пального залишається стабільною вже кілька днів поспіль.

Дизельне пальне подорожчало на чотири копійки – до 47,65 грн/л.

Вартість автогазу залишилася на рівні 23,41 грн/л.

Ціни на пальне в мережах АЗС:

Ціни на пальне 29 липня 2023

Ціни на пальне 29 липня 2023

Фото: AutoRia

У мережах автозаправних станцій по Україні вартість бензину А-95 коливається від 45,79 до 50,99 грн/л.

Бензин марки А-92 продають за ціною від 43,97 до 50,49 грн за літр.

Найнижча ціна, за якою можна придбати дизель, становить 43,79 грн/л, а найвища – 52,99 грн/л.

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Джерело: AutoRia

Теги
Автогаз АЗС дизель Дизельне пальне Ціни на бензин
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