Найчастіше телефони підключають до автівок для прослуховування музики. Для цього необхідно ввімкнути у налаштуваннях телефону Bluetooth, ввімкнути його в машині, обрати назву пристрою та під’єднатися до авто.

Однак якщо цей метод не працює, потрібно використовувати інші, популярні способи. Як підключити телефон до автомобіля через Bluetooth – читайте в матеріалі.

Як підключити телефон до автомобіля через Bluetooth, якщо ви робите це вперше

Для першого приєднання ліпше прочитати інструкцію автомобіля, аби отримати детальну інформацію з цього питання. Однак найчастіше підходять такі дії:

Ввімкніть екран машини. Отримайте доступ до розділу (іконка телефону). Натисніть клавішу під назвою Додати новий пристрій. Візьміть телефон і увімкніть Bluetooth.

Як підключити телефон Android до автомобіля через Bluetooth

Після дій, які описані вище на Android потрібно ввімкнути налаштування.

Після цього натисніть на елемент Bluetooth.

Перемістіть важіль OFF в пункт вкл.

Як підключити iPhone до автомобіля через Bluetooth

В першу чергу, зайдіть в налаштування й натисніть опцію Bluetooth. Ввімкніть його та знайдіть на екрані парні пристрої, які є в доступі. Відшукайте систему Bluetooth вашого автомобіля, натисніть на нього та чекайте підключення. Після таких дій телефон буде пов’язаний з вашим автомобілем, і зв’язок завжди буде автоматичним, доки на мобільному телефоні активний Bluetooth.

Як підключити телефон до автомобіля через Bluetooth, якщо машина – не нова

Якщо в машині немає Bluetooth, телефон можна підключити через FM-передавач. В народі цей пристрій називають модулятором. Адже так, як в старих автомобілях немає входу AUX, то приймач Bluetooth можна додати до автомобіля через FM-передавач.

Це інструмент, який взаємодіє зі стереосистемою за допомогою радіохвиль і дозволяє підключити мобільний телефон за допомогою загального з’єднання Bluetooth.

Та якщо авто оснащене входами USB, ви також можете підключити телефон до автомобіля через Кабель USB. Цей механізм є доволі економним, та простим, оскільки нема потреби в конфігураціях.