В субботу, 29 июля, в сетях АЗС по Украине не изменилась стоимость бензина и автогаза. Несколько выросли цены на дизельное топливо.

Литр премиального бензина А-95+ в среднем продается по цене 50,60 грн. Это всего на одну копейку дешевле, чем накануне.

Средняя стоимость бензина марки А-95, как и днем ранее, составляет 48,51 грн/л.

Бензин марки А-92 можно приобрести в среднем по 46,48 грн/л. Стоимость этого вида горючего остается стабильной уже несколько дней.

Дизельное топливо подорожало на четыре копейки – до 47,65 грн/л.

Стоимость автогаза осталась на уровне 23,41 грн/л.

Цены на топливо в сетях АЗС:

В сетях автозаправочных станций по Украине стоимость бензина А-95 колеблется от 45,79 до 50,99 грн/л.

Бензин марки А-92 продается по цене от 43,97 до 50,49 грн за литр.

Самая низкая цена, по которой можно купить дизель, составляет 43,79 грн/л, а самая высокая – 52,99 грн/л.

Источник: AutoRia