Середні ціни на пальне в Україні у п’ятницю, 1 вересня, знову дещо скоригувалися у бік підвищення.
Зокрема, преміальний бензин марки А-95+ за добу додав ще 2 копійки, і сьогодні коштує в середньому 54,97 грн/л.
Популярний А-95 здорожчав на 5 копійок – до 52,92 грн/л.
Вартість А-92 зросла на 4 копійки, це пальне реалізують на АЗС у середньому по 50,76 грн за літр.
Найбільше зростання вартості за добу зафіксовано на дизельне пальне – на 7 копійок (52,49 грн/л).
Автогаз сьогодні пропонують по 23,89 грн/л (плюс 2 копійки).
Ціни на пальне в мережах АЗС:
Джерело: AutoRia