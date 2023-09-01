Середні ціни на пальне в Україні у п’ятницю, 1 вересня, знову дещо скоригувалися у бік підвищення.

Зокрема, преміальний бензин марки А-95+ за добу додав ще 2 копійки, і сьогодні коштує в середньому 54,97 грн/л.

Популярний А-95 здорожчав на 5 копійок – до 52,92 грн/л.

Вартість А-92 зросла на 4 копійки, це пальне реалізують на АЗС у середньому по 50,76 грн за літр.

Найбільше зростання вартості за добу зафіксовано на дизельне пальне – на 7 копійок (52,49 грн/л).

Автогаз сьогодні пропонують по 23,89 грн/л (плюс 2 копійки).

Ціни на пальне в мережах АЗС:

Джерело: AutoRia