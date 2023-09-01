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Подорожание топлива в Украине замедлилось: цены на АЗС 1 сентября

1 сентября 2023, 09:23
Валентина Летяк редактор ленты
АЗС в Україні
Источник: УНИАН

Средние цены на топливо в Украине в пятницу, 1 сентября, снова несколько скорректировались в сторону повышения.

В частности, премиальный бензин марки А-95+ за сутки прибавил еще 2 копейки, и сегодня стоит в среднем 54,97 грн/л.

Популярный А-95 подорожал на 5 копеек — до 52,92 грн/л.

Стоимость А-92 выросла на 4 копейки, это топливо реализуют на АЗС в среднем по 50,76 грн за литр.

Наибольший рост стоимости за сутки зафиксирован на дизельное топливо — на 7 копеек (52,49 грн/л).

Автогаз сегодня предлагают по 23,89 грн/л (плюс 2 копейки).

Цены на топливо в сетях АЗС:

Ціни на бензин 1 вересня

Ціни на бензин 1 вересня

Фото: AutoRia

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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