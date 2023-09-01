Средние цены на топливо в Украине в пятницу, 1 сентября, снова несколько скорректировались в сторону повышения.

В частности, премиальный бензин марки А-95+ за сутки прибавил еще 2 копейки, и сегодня стоит в среднем 54,97 грн/л.

Популярный А-95 подорожал на 5 копеек — до 52,92 грн/л.

Стоимость А-92 выросла на 4 копейки, это топливо реализуют на АЗС в среднем по 50,76 грн за литр.

Наибольший рост стоимости за сутки зафиксирован на дизельное топливо — на 7 копеек (52,49 грн/л).

Автогаз сегодня предлагают по 23,89 грн/л (плюс 2 копейки).

Цены на топливо в сетях АЗС:

Источник: AutoRia