У п’ятницю, 9 грудня, на АЗС в Україні дещо зросла середня вартість пального порівняно з цінами днем раніше. Зокрема, здорожчали всі марки бензину.

Так, літр преміального бензину А-95+ у середньому коштує на заправках 52,05 грн. Це на 8 копійок дорожче, ніж напередодні.

Бензин марки А-95 у середньому продається за ціною 51,27 грн/л, що на 4 копійки дорожче, ніж у четвер.

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Бензин А-92 продають на АЗС за середньою ціною 50,94 грн/л. Це пальне за добу здорожчало на 6 копійок.

Трохи зросла середня вартість і дизельного пального: літр можна придбати за ціною 54,86 грн, що на 3 копійки більше, ніж днем раніше.

Автогаз здорожчав на 15 копійок – до 29,22 грн/л.

Вартість бензину, дизпалива та автогазу на АЗС в Україні:

У мережах АЗС літр бензину марки А-95 коштує від 45 грн до 54 грн, а бензину А-92 – від 43,99 грн до 52 грн.

Найнижча ціна на дизпаливо – 52 грн за літр, а найвища – 58 грн за літр.

Вартість автогазу коливається на АЗС у діапазоні від 26,95 грн до 29,98 грн за літр.

Джерело: AutoRia