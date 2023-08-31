Станом на четвер, 31 серпня, на АЗС по Україні зросли ціни на всі види пального – бензин, дизель та автогаз.

Літр преміального бензину А-95+ за добу здорожчав на дві копійки – до 54,94 грн.

Бензин популярної марки А-95 продають за середньою ціною 52,86 грн/л. Його вартість підвищилася на 12 копійок.

Бензин марки А-92 у середньому коштує 50,71 грн за літр. Це на дев’ять копійок більше, ніж днем раніше.

Найбільше здорожчало дизельне пальне – на 14 копійок. Середня вартість літра сьогодні становить 52,42 грн.

Автогаз можна придбати за ціною 23,87 грн/л (подорожчання на 13 копійок).

Ціни на пальне в мережах АЗС по Україні:

У мережах АЗС вартість бензину марки А-95 коливається від 48,95 до 56,99 грн/л, бензину марки А-92 – від 47,97 до 53,99 грн/л.

Вартість дизельного пального становить від 47,5 до 56,99 грн за літр, автогазу – від 22 до 24,98 грн/л.

Джерело: AutoRia