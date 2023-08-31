По состоянию на четверг, 31 августа, на АЗС по Украине выросли цены на все виды горючего – бензин, дизель и автогаз.

Литр премиального бензина А-95+ за сутки подорожал на две копейки – до 54,94 грн.

Бензин популярной марки А-95 продается по средней цене 52,86 грн/л. Его стоимость повысилась на 12 копеек.

Бензин марки А-92 в среднем стоит 50,71 грн/литр. Это на девять копеек больше, чем днем ранее.

Больше всего подорожало дизельное топливо – на 14 копеек. Средняя стоимость литра составляет 52,42 грн.

Автогаз можно купить по цене 23,87 грн/л (подорожание на 13 копеек).

Цены на топливо в сетях АЗС по Украине:

В сетях АЗС стоимость бензина марки А-95 колеблется от 48,95 до 56,99 грн/л, бензина марки А-92 – от 47,97 до 53,99 грн/л.

Стоимость дизельного горючего варьируется от 47,5 до 56,99 грн за литр, автогаза – от 22 до 24,98 грн/л.

Источник: AutoRia