Станом на суботу, 1 липня, в мережах АЗС по Україні здорожчали всі види пального. Найбільше зросли ціни на бензин марки А-95 та дизельне пальне.

Вартість преміального бензину А-95+ демонструє незначне зростання – на одну копійку за добу. Сьогодні літр можна в середньому придбати за 47,11 грн.

Водночас популярний бензин А-95 здорожчав одразу на 19 копійок – до 44,78 грн за літр.

Середня вартість бензину марки А-92 підвищилася на п’ять копійок – до 42,26 грн/л.

Дизельне пальне здорожчало на 21 копійку: сьогодні літр можна в середньому придбати за ціною 43,24 грн.

Автогаз став дорожчим на одну копійку і в середньому коштує 21,86 грн/л.

Вартість пального в мережах АЗС:

Як відомо, з 1 липня повертаються в повному обсязі акцизи та ПДВ на пальне. Акциз на бензин зросте до €213,5, а на дизель – до €139,5 за тисячу літрів. Акциз на скраплений газ становитиме €52. А ПДВ повернеться до 20%.

У зв’язку з цим експерти прогнозують, що пальне в липні може здорожчати на 3-8 грн за літр.

Джерело: AutoRia