По состоянию на субботу, 1 июля, в сетях АЗС по Украине подорожали все виды горючего. Больше всего выросли цены на бензин марки А-95 и дизельное топливо.

Стоимость премиального бензина А-95+ демонстрирует незначительный рост – на одну копейку за сутки. Сегодня литр можно приобрести в среднем по 47,11 грн.

В то же время, популярный бензин А-95 подорожал сразу на 19 копеек – до 44,78 грн за литр.

Средняя стоимость бензина марки А-92 повысилась на пять копеек – до 42,26 грн/л.

Дизельное горючее подорожало на 21 копейку: сегодня литр можно в среднем приобрести по цене 43,24 грн.

Автогаз стал дороже на одну копейку и в среднем стоит 21,86 грн/л.

Стоимость горючего в сетях АЗС:

Как известно, с 1 июля возвращаются в полном объеме акцизы и НДС на топливо. Акциз на бензин вырастет до €213,5, а на дизель – до €139,5 за тысячу литров. Акциз на сжиженный газ составит €52. А НДС вернется до 20%.

В связи с этим эксперты прогнозируют, что горючее в июле может подорожать на 3-8 грн за литр.

Источник: AutoRia