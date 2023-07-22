Ціни на бензин і дизельне пальне в Україні продовжують зростати. У суботу, 22 липня, вони знову підвищилися.

Так, середня вартість преміального бензину А-95+ зросла на 14 копійок у порівнянні з попередньою добою. Зараз це пальне можна придбати за ціною 50,36 грн/л.

Бензин популярної марки А-95 у середньому коштує 48,18 грн за літр (здорожчання на 13 копійок).

А літр бензину марки А-92 здорожчав одразу на 26 копійок – до 45,96 грн/л.

Середня вартість дизельного пального підвищилася на 12 копійок – до 47,19 грн/л.

Водночас автогаз подешевшав на одну копійку. Сьогодні його можна придбати за середньою ціною 23,38 грн/л.

Вартість пального в мережах АЗС:

У мережах АЗС по Україні вартість бензину А-95 коливається від 43,88 до 50,99 грн/л, бензину марки А-92 – від 42,88 до 50,49 грн/л.

Найнижча ціна на дизельне пальне – 42,79 грн за літр, а найвища – 52,99 грн/л.

Як відомо, ціни на бензин, дизель та автогаз в Україні почали зростати на тлі повернення в повному обсязі акцизів та ПДВ на пальне.

Експерти прогнозують, що ситуація може стабілізуватися на початку серпня, коли на ринок надійдуть нові партії пального.

Джерело: AutoRia