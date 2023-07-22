Цены на бензин и дизельное горючее в Украине продолжают расти. В субботу, 22 июля, они снова повысились.

Так, средняя стоимость премиального бензина А-95+ выросла на 14 копеек по сравнению с предыдущими сутками. Сейчас это горючее можно приобрести по цене 50,36 грн/л.

Бензин популярной марки А-95 в среднем стоит 48,18 грн за литр (подорожание на 13 копеек).

А литр бензина марки А-92 подорожал сразу на 26 копеек – до 45,96 грн/л.

Средняя стоимость дизельного горючего повысилась на 12 копеек – до 47,19 грн/л.

В то же время автогаз подешевел на одну копейку. Сегодня его можно приобрести по средней цене 23,38 грн/л.

Стоимость горючего в сетях АЗС:

В сетях АЗС по Украине стоимость бензина А-95 колеблется от 43,88 до 50,99 грн/л, бензина марки А-92 – от 42,88 до 50,49 грн/л.

Самая низкая цена на дизельное топливо – 42,79 грн за литр, а самая высокая – 52,99 грн/л.

Как известно, цены на бензин, дизель и автогаз в Украине начали расти на фоне возвращения в полном объеме акцизов и НДС на топливо.

Эксперты прогнозируют, что ситуация может стабилизироваться в начале августа, когда на рынок поступят новые партии горючего.

Источник: AutoRia