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Здорожчали два види бензину та дизель: ціни на АЗС 28 липня

28 Липня 2023, 11:58
Юлія Соколова редакторка стрічки
АЗС в Україні
Джерело: УНІАН

У п’ятницю, 28 липня, на автозаправних станціях в Україні дещо здорожчали два види бензину та дизельне пальне.

Так, середня вартість преміального бензину А-95+ зросла на п’ять копійок – до 50,61 грн за літр.

Також підвищилася ціна на бензин марки А-95 – на шість копійок. Літр цього пального водії можуть у середньому придбати за 48,51 грн.

Водночас вартість бензину марки А-92 за добу не змінилася і становить 46,48 грн/л.

Дизельне пальне сьогодні в середньому продають за ціною 47,61 грн/л (здорожчання на вісім копійок).

Ціна автогазу залишилася незмінною – 23,41 грн/л.

Вартість пального на АЗС по Україні:

Ціни на пальне 28 липня 2023

Ціни на пальне 28 липня 2023

Фото: AutoRia

У мережах АЗС популярний серед водії бензин А-95 можна купити за ціною від 45,79 до 50,99 грн/л, а бензин марки А-92 – за ціною від 43,97 до 50,49 грн/л.

Найнижча вартість дизельного пального – 43,29 грн за літр, а найвища – 52,99 грн/л.

Вартість автогазу варіюється від 21,50 до 24,61 грн за літр.

Як відомо, з 1 липня в Україні повернули акзици та ПДВ на пальне в повному обсязі. Після цього в мережах АЗС підвищилися ціни на бензин, дизель та автогаз.

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Джерело: AutoRia

Теги
Автогаз АЗС дизель Дизельне пальне Ціни на бензин
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