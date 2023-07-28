В пятницу, 28 июля, на автозаправочных станциях в Украине несколько подорожали два вида бензина и дизельное топливо.

Так, средняя стоимость премиального бензина А-95+ выросла на пять копеек – до 50,61 грн за литр.

Также повысилась цена на бензин марки А-95 – на шесть копеек. Литр этого горючего водители могут в среднем приобрести по 48,51 грн.

В то же время, стоимость бензина марки А-92 за сутки не изменилась и составляет 46,48 грн/л.

Дизельное топливо сегодня в среднем продается по цене 47,61 грн/л (подорожание на восемь копеек).

Цена автогаза осталась неизменной – 23,41 грн/л.

Стоимость горючего на АЗС по Украине:

В сетях АЗС популярный среди водителей бензин А-95 можно купить по цене от 45,79 до 50,99 грн/л, а бензин марки А-92 – по цене от 43,97 до 50,49 грн/л.

Самая низкая стоимость дизельного горючего – 43,29 грн за литр, а самая высокая – 52,99 грн/л.

Стоимость автогаза варьируется от 21,50 до 24,61 грн/л.

Как известно, с 1 июля в Украине вернули акзицы и НДС на горючее в полном объеме. После этого в сетях АЗС повысились цены на бензин, дизель и автогаз.

Источник: AutoRia