Станом на суботу, 24 червня, на автозаправних станціях по Україні дещо здорожчала вартість двох видів бензину. Водночас стабільними залишаються ціни на дизельне пальне.

Так, літр популярного бензину марки А-95 сьогодні можна в середньому купити за ціною 44,51 грн. Вартість цього пального зросла на чотири копійки.

Бензин марки А-92 продають за середньою ціною 42,00 грн/л. Це на чотири копійки більше, ніж днем раніше.

Вартість преміального бензину А-95+ не змінилася та становить 47,04 грн за літр.

Дизельне пальне водії можуть у середньому придбати за ціною 42,90 грн/л.

Автогаз здешевшав лише на одну копійку – до 21,80 грн/л.

Вартість пального в мережах АЗС:

Фото: AutoRia

У мережах АЗС вартість бензину марки А-95 коливається від 39,49 до 46,99 грн за літр.

Бензин марки А-92 продають за ціною від 38,99 до 47,97 грн за літр.

Найнижча ціна на дизель – 39,38 грн, а найвища – 49,99 грн за літр.

Джерело: AutoRia