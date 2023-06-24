Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Здорожчали два види бензину: ціни на АЗС в Україні 24 червня

24 Червня 2023, 12:00
Юлія Соколова редакторка стрічки
АЗС, заправка, бензин
Джерело: Pexels

Станом на суботу, 24 червня, на автозаправних станціях по Україні дещо здорожчала вартість двох видів бензину. Водночас стабільними залишаються ціни на дизельне пальне.

Так, літр популярного бензину марки А-95 сьогодні можна в середньому купити за ціною 44,51 грн. Вартість цього пального зросла на чотири копійки.

Бензин марки А-92 продають за середньою ціною 42,00 грн/л. Це на чотири копійки більше, ніж днем раніше.

Вартість преміального бензину А-95+ не змінилася та становить 47,04 грн за літр.

Дизельне пальне водії можуть у середньому придбати за ціною 42,90 грн/л.

Автогаз здешевшав лише на одну копійку – до 21,80 грн/л.

Вартість пального в мережах АЗС:

Ціни на пальне 24 червня 2023

Ціни на пальне 24 червня 2023

Фото: AutoRia

У мережах АЗС вартість бензину марки А-95 коливається від 39,49 до 46,99 грн за літр.

Бензин марки А-92 продають за ціною від 38,99 до 47,97 грн за літр.

Найнижча ціна на дизель – 39,38 грн, а найвища – 49,99 грн за літр.

Читайте також:
Перереєстрація авто в УкраїніВ Україні спростили перереєстрацію авто: що змінилося

Джерело: AutoRia

Теги
Автогаз АЗС дизель Дизельне пальне Ціни на бензин
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь