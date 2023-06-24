По состоянию на субботу, 24 июня, на автозаправочных станциях по Украине несколько подорожала стоимость двух видов бензина. В то же время стабильными остаются цены на дизельное топливо.

Так, литр популярного бензина марки А-95 сегодня можно в среднем купить по цене 44,51 грн. Стоимость этого горючего выросла на четыре копейки.

Бензин марки А-92 продается по средней цене 42,00 грн/л. Это на четыре копейки больше, чем днем ранее.

Стоимость премиального бензина А-95+ не изменилась и составляет 47,04 грн за литр.

Дизельное горючее водители могут в среднем приобрести по цене 42,90 грн/л.

Автогаз подешевел всего на одну копейку – до 21,80 грн/л.

Стоимость горючего в сетях АЗС:

В сетях АЗС стоимость бензина марки А-95 колеблется от 39,49 до 46,99 грн за литр.

Бензин марки А-92 продается по цене от 38,99 до 47,97 грн за литр.

Самая низкая цена на дизель – 39,38 грн, а самая высокая – 49,99 грн. за литр.

Источник: AutoRia