Станом на вівторок, 18 липня, в Україні дещо здорожчали всі види бензину та дизельне пальне. Не змінилася лише вартість автогазу.

Так, літр преміального бензину А-95+ сьогодні продають за середньою ціною у 50,03 грн. Порівняно з попередньою добою, це пальне подорожчало на три копійки.

Демонструє зростання і середня вартість бензину марки А-95 – до 47,89 грн за літр (здорожчання на три копійки).

Літр бензину марки А-92 можна придбати за ціною 45,36 грн/л, що на три копійки дорожче, ніж днем раніше.

Вартість дизельного пального додала ще чотири копійки і становить 46,89 грн/л.

Автогаз, як і раніше, в середньому коштує 23,39 грн/л.

Вартість пального в мережах АЗС:

Ціни на бензин А-95 у мережах АЗС по Україні коливаються від 44,88 до 50,99 грн/л.

Вартість бензину марки А-92 варіюється від 43,88 до 50,49 грн/л.

Найнижча ціна на дизель – 42,79 грн за літр, а найвища – 52,99 грн/л.

Як відомо, з 1 липня повернулися в повному обсязі акцизи та ПДВ на пальне. Акциз на бензин зріс до €213,5, а на дизель – до €139,5 за тисячу літрів. ПДВ повернулося до 20%.

Це вплинуло на ціни у мережах АЗС по Україні, які протягом останніх тижнів демонструють зростання. За прогнозами експертів, вартість пального стабілізується на початку серпня, після того, як на ринок вийдуть нові його партії з урахуванням акцизу в структурі ціни.

Джерело: AutoRia