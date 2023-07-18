По состоянию на вторник, 18 июля, в Украине несколько подорожали все виды бензина и дизельное топливо. Не изменилась только стоимость автогаза.

Так, литр премиального бензина А-95+ сегодня продается по средней цене в 50,03 грн. По сравнению с предыдущими сутками, это горючее подорожало на три копейки.

Демонстрирует рост и средняя стоимость бензина марки А-95 – до 47,89 грн за литр (подорожание на три копейки).

Литр бензина марки А-92 можно приобрести по цене 45,36 грн/л, что на три копейки дороже, чем днем ранее.

Стоимость дизельного горючего прибавила еще четыре копейки и составляет 46,89 грн/л.

Автогаз по-прежнему в среднем стоит 23,39 грн/л.

Стоимость горючего в сетях АЗС:

Цены на бензин А-95 в сетях АЗС по Украине колеблются от 44,88 до 50,99 грн/л.

Стоимость бензина марки А-92 варьируется от 43,88 до 50,49 грн/л.

Самая низкая цена на дизель – 42,79 грн за литр, а самая высокая – 52,99 грн/л.

Как известно, с 1 июля вернулись в полном объеме акцизы и НДС на горючее. Акциз на бензин вырос до €213,5, а на дизель – до €139,5 за тысячу литров. НДС вернулся к 20%.

Это повлияло на цены в сетях АЗС по Украине, которые в последние недели демонстрируют рост. По прогнозам экспертов, стоимость горючего стабилизируется в начале августа, после того, как на рынок выйдут его новые партии с учетом акциза в структуре цены.

Источник: AutoRia