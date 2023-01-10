У вівторок, 10 січня, середні ціни на пальне на АЗС в Україні дещо змінилися. Найбільше – на автогаз, який здешевшав на 17 копійок – до 28,99 грн/л.

Преміальний бензин A-95+ сьогодні коштує 52,34 грн/л (зниження на 3 копійки).

Вартість популярного A-95 знизилася на 1 копійку – до 51,41 грн/л.

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Водночас літр бензину марки А-92, навпаки, здорожчав, хоч і мінімально – 50,64 грн (+2 копійки).

Цінову стабільність зберігає дизельне пальне – 54,91 грн/л.

Граничні ціни на пальне у мережах АЗС відрізняються від середньої, різниця іноді буває дуже помітною.

Так, найдешевший A-95 коштує 45 грн/л, а найдорожчий – 53 грн/л.

Літр дизельного пального пропонують щонайменше за 52,5 грн, максимум – по 58 грн.

Діапазон цін на автогаз – від 26,25 грн до 37 грн за літр.

Джерело: AutoRia