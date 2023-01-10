Во вторник, 10 января, средние цены на топливо на АЗС в Украине несколько изменились. Больше всего — на автогаз, который подешевел на 17 копеек — до 28,99 грн/л.

Премиальный бензин A-95+ сегодня стоит 52,34 грн/л (снижение на 3 копейки).

Стоимость популярного A-95 снизилась на 1 копейку — до 51,41 грн/л.

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В то же время литр бензина марки А-92 наоборот подорожал, хоть и минимально — 50,64 грн (+2 копейки).

Ценовую стабильность сохраняет дизельное топливо — 54,91 грн/л.

Предельные цены на топливо в сетях АЗС отличаются от средней, разница иногда бывает очень заметной.

Так, самый дешевый A-95 стоит 45 грн/л, а самый дорогой — 53 грн/л.

Литр дизельного топлива предлагают минимум по 52,5 грн, максимум — по 58 грн.

Диапазон цен на автогаз — от 26,25 грн до 37 грн за литр.

Источник: AutoRia