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Подешевел автогаз и некоторые марки бензина: сколько стоит топливо в Украине

10 января 2023, 09:50
Валентина Летяк редактор ленты
бензин
Источник: Pixabay

Во вторник, 10 января, средние цены на топливо на АЗС в Украине несколько изменились. Больше всего — на автогаз, который подешевел на 17 копеек — до 28,99 грн/л.

Премиальный бензин A-95+ сегодня стоит 52,34 грн/л (снижение на 3 копейки).

Стоимость популярного A-95 снизилась на 1 копейку — до 51,41 грн/л.

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В то же время литр бензина марки А-92 наоборот подорожал, хоть и минимально — 50,64 грн (+2 копейки).

Ценовую стабильность сохраняет дизельное топливо — 54,91 грн/л.

Ціни на бензин 10 січня

Ціни на бензин 10 січня

Фото: AutoRia

Предельные цены на топливо в сетях АЗС отличаются от средней, разница иногда бывает очень заметной.

Так, самый дешевый A-95 стоит 45 грн/л, а самый дорогой — 53 грн/л.

Литр дизельного топлива предлагают минимум по 52,5 грн, максимум — по 58 грн.

Диапазон цен на автогаз — от 26,25 грн до 37 грн за литр.

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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