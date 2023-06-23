Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Здешевшав А-95, дизель без змін: скільки коштує пальне в Україні 23 червня

23 Червня 2023, 11:58
Юлія Соколова редакторка стрічки
АЗС, бензин, дизель, газ, пальне
Джерело: Pexels

Станом на п’ятницю, 23 червня, в мережах АЗС по Україні дещо знизилася вартість бензину марки А-95. Водночас залишаються стабільними ціни на дизель та автогаз.

Так, літр бензину А-95 сьогодні можна в середньому придбати за ціною 44,47 грн. Це на три копійки дешевше, аніж днем раніше.

Вартість інших видів бензину продемонструвала незначне зростання. Літр преміального А-95+ продають за середньою ціною 47,04 грн (подорожчання на дві копійки за добу).

Бензин марки А-92 пропонують за 41,95 грн за літр. Це лише на одну копійку більше, ніж минулої доби.

Вартість дизельного пального не змінилася і становить 42,89 грн/л.

Так само стабільною є середня ціна на автогаз – 21,81 грн/л.

Вартість пального в мережах АЗС:

Ціни на пальне 23 червня 2023

Ціни на пальне 23 червня 2023

Фото: AutoRia

У мережах АЗС по Україні вартість бензину А-95 варіюється від 39,49 до 46,99 грн/л.

Ціни на бензин А-92 коливаються від 38,99 до 47,97 грн за літр.

Найнижча ціна на дизельне пальне становить 39,38 грн, а найвища – 49,99 грн за літр.

Читайте також:
Дія, телефонРозмитнення авто, документи про освіту і не тільки: у Дії з’явиться 5 нових послуг

Джерело: AutoRia

Теги
Автогаз АЗС дизель Дизельне пальне Ціни на бензин
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь