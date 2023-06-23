Станом на п’ятницю, 23 червня, в мережах АЗС по Україні дещо знизилася вартість бензину марки А-95. Водночас залишаються стабільними ціни на дизель та автогаз.

Так, літр бензину А-95 сьогодні можна в середньому придбати за ціною 44,47 грн. Це на три копійки дешевше, аніж днем раніше.

Вартість інших видів бензину продемонструвала незначне зростання. Літр преміального А-95+ продають за середньою ціною 47,04 грн (подорожчання на дві копійки за добу).

Бензин марки А-92 пропонують за 41,95 грн за літр. Це лише на одну копійку більше, ніж минулої доби.

Вартість дизельного пального не змінилася і становить 42,89 грн/л.

Так само стабільною є середня ціна на автогаз – 21,81 грн/л.

Вартість пального в мережах АЗС:

У мережах АЗС по Україні вартість бензину А-95 варіюється від 39,49 до 46,99 грн/л.

Ціни на бензин А-92 коливаються від 38,99 до 47,97 грн за літр.

Найнижча ціна на дизельне пальне становить 39,38 грн, а найвища – 49,99 грн за літр.

Джерело: AutoRia