По состоянию на пятницу, 23 июня, в сетях АЗС по Украине несколько снизилась стоимость бензина марки А-95. В то же время, остаются стабильными цены на дизель и автогаз.

Так, литр бензина А-95 сегодня можно в среднем приобрести по цене 44,47 грн. Это на три копейки дешевле, чем днем ранее.

Стоимость других видов бензина продемонстрировала незначительный рост. Литр премиального А-95+ продается по средней цене 47,04 грн (подорожание на две копейки за сутки).

Бензин марки А-92 предлагают по 41,95 грн за литр. Это всего на одну копейку больше, чем за прошедшие сутки.

Стоимость дизельного горючего не изменилась и составляет 42,89 грн/л.

Также стабильной остается средняя цена на автогаз – 21,81 грн/л.

Стоимость горючего в сетях АЗС:

В сетях АЗС по Украине стоимость бензина А-95 варьируется от 39,49 до 46,99 грн/л.

Цены на бензин А-92 колеблются от 38,99 до 47,97 грн за литр.

Самая низкая цена на дизельное топливо составляет 39,38 грн, а самая высокая – 49,99 грн за литр.

Источник: AutoRia