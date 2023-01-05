У четвер, 5 січня, на українських АЗС здешевшали майже всі види пального.

Так, вартість преміального А-95+ сьогодні – 52,83 грн/л, що на 2 копійки менше, ніж напередодні.

Мінімально здешевшав бензин марки А-95, в середньому його можна придбати за 51,88 грн/л.

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Вартість А-92 зросла на 2 копійки – до 50,81 грн/л.

Ціна на дизельне пальне знизилася на 3 копійки (54,97 грн/л), на автогаз – на 1 копійку (29,20 грн/л).

Варість пального у мережах автозаправних станцій відрізняється. Так, найдешевший А-95 коштує 45 грн/л, найдорожчий – 53 грн/л.

Вартість дизельного пального – в діапазоні від 52,50 грн до 57,99 грн за літр.

Автогаз пропонують щонайменше по 26,95 грн, максимум – по 36,99 грн.

Джерело: AutoRia