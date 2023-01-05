В четверг, 5 января, на украинских АЗС подешевели почти все виды горючего.

Так, стоимость премиального А-95+ сегодня – 52,83 грн/л, что на 2 копейки меньше, чем накануне.

Минимально подешевел бензин марки А-95, в среднем его можно приобрести за 51,88 грн/л.

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Стоимость А-92 выросла на 2 копейки – до 50,81 грн/л.

Цена на дизельное горючее снизилась на 3 копейки (54,97 грн/л), на автогаз – на 1 копейку (29,20 грн/л).

Стоимость топлива в сетях автозаправочных станций отличается. Так, самый дешевый А-95 стоит 45 грн/л, самый дорогой – 53 грн/л.

Стоимость дизельного топлива – в диапазоне от 52,50 грн до 57,99 грн за литр.

Автогаз предлагают по меньшей мере по 26,95 грн, максимум – по 36,99 грн.

Источник: AutoRia