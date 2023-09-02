У суботу, 2 вересня, на АЗС в Україні трохи здешевшали два види пального – бензин марки А-92 та дизель. Вартість інших марок бензину не змінилася.

Середня вартість преміального бензину А-95+ за добу не змінилася і становить 54,96 грн за літр.

Так само незмінною залишається ціна бензину марки А-95: його в середньому продають за 52,91 грн/л.

Бензин А-92 здешевшав на сім копійок – до 50,68 грн/л.

Зменшилася і середня вартість дизельного пального, однак лише на одну копійку – до 52,48 грн/л.

Автогаз, навпаки, подорожчав на дві копійки. Сьогодні його можна в середньому придбати за ціною 23,92 грн/л.

Ціни на пальне в мережах АЗС:

У мережах АЗС бензин марки А-95 продають за ціною від 48,88 до 56,99 грн/л, бензин марки А-92 – за ціною від 47,88 до 54,99 грн/л.

Дизельне пальне коштує від 47,70 до 56,99 грн за літр, автогаз – від 22 до 25,48 грн/л.

Згідно з прогнозом директора консалтингової компанії А-95 Сергія Куюна, ціни на автомобільне пальне можуть зрости протягом вересня на 1-2 грн за літр.

Джерело: AutoRia