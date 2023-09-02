В субботу, 2 сентября, на АЗС в Украине немного подешевели два вида горючего – бензин марки А-92 и дизель. Стоимость других марок бензина не изменилась.

Средняя стоимость премиального бензина А-95+ за сутки не изменилась и составляет 54,96 грн за литр.

Также неизменной остается цена бензина марки А-95: его в среднем продают по 52,91 грн/л.

Бензин А-92 подешевел на семь копеек – до 50,68 грн/л.

Уменьшилась и средняя стоимость дизельного горючего, но только на одну копейку – до 52,48 грн/л.

Автогаз, напротив, подорожал на две копейки. Сегодня его можно в среднем приобрести по цене 23,92 грн/л.

Цены на топливо в сетях АЗС:

В сетях АЗС бензин марки А-95 продается по цене от 48,88 до 56,99 грн/л, бензин марки А-92 – по цене от 47,88 до 54,99 грн/л.

Дизельное горючее стоит от 47,70 до 56,99 грн за литр, автогаз – от 22 до 25,48 грн/л.

Согласно прогнозу директора консалтинговой компании А-95 Сергея Куюна, цены на автомобильное горючее могут вырасти в течение сентября на 1-2 грн за литр.

Источник: AutoRia