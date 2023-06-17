Станом на суботу, 17 червня, на автозаправних станціях по Україні дещо знизилися ціни на бензин марки А-92, дизель та автогаз. Вартість інших видів пального практично не змінилася.

Так, літр преміального бензину А-95+, як і напередодні, можна придбати в середньому за 47,39 грн.

Бензин марки А-95 за добу здешевшав лише на одну копійку – до 44,67 грн/л.

Водночас середня вартість бензину марки А-92 знизилася одразу на 16 копійок і становить 41,93 грн/л.

Літр дизельного пального продають у середньому за 43,07 грн. Це на три копійки дешевше, ніж днем раніше.

Середня вартість автогазу зменшилася на дві копійки – до 21,82 грн/л.

Вартість пального в мережах АЗС:

Вартість бензину марки А-95 у мережах АЗС по Україні коливається від 40,20 до 46,99 грн/л.

Ціни на бензин марки А-92 варіюються від 38,99 до 47,97 грн/л.

Найнижча ціна на дизель по країні – 38,82 грн за літр, а найвища – 49,99 грн/л.

Джерело: AutoRia