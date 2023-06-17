По состоянию на субботу, 17 июня, на автозаправочных станциях по Украине несколько снизились цены на бензин марки А-92, дизель и автогаз. Стоимость других видов горючего практически не изменилась.

Так, литр премиального бензина А-95+, как и накануне, можно приобрести в среднем по 47,39 грн.

Бензин марки А-95 за сутки подешевел всего на одну копейку – до 44,67 грн/л.

В то же время, средняя стоимость бензина марки А-92 снизилась сразу на 16 копеек и составляет 41,93 грн/л.

Литр дизельного горючего продают в среднем по 43,07 грн. Это на три копейки дешевле, чем днем ранее.

Средняя стоимость автогаза уменьшилась на две копейки – до 21,82 грн/л.

Стоимость горючего в сетях АЗС:

Стоимость бензина марки А-95 в сетях АЗС в Украине колеблется от 40,20 до 46,99 грн/л.

Цены на бензин марки А-92 варьируются от 38,99 до 47,97 грн/л.

Самая низкая цена на дизель по стране – 38,82 грн/л, а самая высокая – 49,99 грн/л.

Источник: AutoRia