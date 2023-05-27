Станом на суботу, 27 травня, в мережах АЗС по Україні знизилися ціни на всі види пального, окрім автогазу.

Середня вартість літра преміального бензину А-95+ зменшилася на дві копійки порівняно з попередньою добою і становить 47,57 грн.

Літр бензину марки А-95 можна в середньому придбати за ціною 44,93 грн. Цей вид пального за добу здешевшав на шість копійок.

Бензин марки А-92 продають за середньою ціною 43,38 грн/л (вартість впала на три копійки).

Дизельне пальне подешевшало на п’ять копійок – до 43,48 грн за літр.

Водночас трохи здорожчав автогаз – до 21,79 грн/л. Зростання середніх цін на це пальне по країні незначне – на одну копійку.

Вартість пального на українських АЗС:

Вартість бензину марки А-95 по Україні коливається від 40 грн/л до 47 грн/л, а бензину А-92 – від 39,50 грн/л до 47,49 грн/л.

Найнижча ціна на дизельне пальне по країні – 39,28 грн/л, а найвища – 49,99 грн/л.

Джерело: AutoRia